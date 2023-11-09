Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar arttığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, toplam rezervler 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar artarak 128 milyar 420 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 532 milyon dolar artarak 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Kasım haftasında 328 milyon dolar artarak 44 milyar 476 milyon dolara ulaştı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu Dünya
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti Dünya
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok Dünya
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi Gündem
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin" Magazin
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor Sağlık
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi Spor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi