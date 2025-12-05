Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Trabzon'da hakemlerle bir araya geldi. Toplantı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilirken, programa çok sayıda genç hakem ve hakem adayı da katıldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı hakemi Yasin Kol da toplantıda yer aldı.

Gündoğdu, toplantıda açıklamalar yaparken, Yasin Kol'a da sahip çıktı.

İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

'YAPICI ELEŞTİRİLERİN FAYDASI OLUYOR'

"Futbol artık çok hızlı oynanıyor. Hız arttıkça ihlaller ve buna bağlı tartışmalar da artıyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da böyle. Biz eleştirilerin katkı sağlayacak boyutta olmasını tercih ederiz. Spor kamuoyundan aldığımız yapıcı eleştirilerin faydası oluyor."

'GERÇEKLERLE İLGİLENİYORUZ'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a yapılan eleştirilere de değinen Gündoğdu, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Günümüzde maalesef algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık. Biz gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Maçta kritik pozisyonlardaki hata oranına, oyunun seyrine etki edilip, edilmediğine ve kontrolün sağlanıp, sağlanmadığına bakarız" dedi. Kare kare görüntüler üzerinden yapılan yorumların sağlıklı olmadığını belirten Başkan Gündoğdu, "Bu tür kare kare alınan ve yoruma açık konuları bir tarafa evirmeyi tercih etmeyiz. Böyle bir yaklaşım var ve bu her yerde görülüyor ancak onlarla ilgili yorum yapmam."

'HAKEMLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAYIN'

"Hepimiz aynı şey için hizmet ediyoruz. Paydaşların birbirlerine yakınlaşması, iletişim içerisinde olması gerekiyor. Özellikle empati yapması çok önemli. Kulüplerimiz bizi her zaman eleştirebilirler, oyuncu arkadaşlarımızın hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu, doğal olmayan hareketleri tercih etmemelerini istirham ediyorum. Bu bizleri zor durumda bırakıyor. Oyuncuların, hakemin işini zorlaştırıcı, oyunun güzelliğini bozucu davranışlar sergilememelerini istiyorum. Sakatlanmış gibi yapılması hakemleri çok zor durumda bırakıyor. Durdurmasa bir türlü, durdursa bir türlü. Bu oyun temposunu düşürür, seyir zevkini azaltır."