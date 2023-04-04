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Mermer yüklü TIR D-100 Karayolu'na düştü: 1 yaralı

İstanbul D-100 Karayolu yan yol üzerinde ilerleyen mermer yüklü TIR, D-100 Karayolu'na düştü. Tır şoförü yaralandı, mermerler yola saçıldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 05:59
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Mermer yüklü TIR D-100 Karayolu'na düştü: 1 yaralı

Mermer yüklü TIR D-100 Karayolu'na düştü: 1 yaralı
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Zümrütevler mevkiinde meydana geldi.

D-100 Karayolu yan yoldan Kadıköy istikametine ilerleyen Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle demir bariyerlere çarparak D-100 Karayolu'na düştü.

Mermer yüklü tır D-100 Karayolu'na düştü: 1 yaralı

TIR şoförü Doğan yaralanırken, yan yatan tırdaki mermerler yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Gökhan Doğan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kontrollü şekilde sağlandı. Yoldaki mermer parçalarının temizlemesi ve tırın kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Mermer yüklü tır D-100 Karayoluna düştü: 1 yaralı

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