Mersin de tanınmaz halde. Ortaya bu görüntüler çıktı

Mersin’de çekilen bu video sosyal medyada gündem oldu. Türk vatandaşlarının az sayıda olduğu bu video kullanıcılar tarafından dikkat çekti.

Sadece Mersin değil neredeyse tüm şehirlerde böyle görüntülere rastlanıyor. İğne atsan yere düşmez denilecek bu kalabalıkta sokaklar tanınmaz hale geldi.

Son yıllarda daha da çok şahit olunan bu görüntüler her geçen gün daha da artıyor. Şehirlerin nüfusu gün geçtikçe yabancı uyruklara esir oluyor.

Videoyu çeken kişinin de yabancı uyruklu olduğu konuşmasından belli oluyor. Kalabalığın çokluğuyla mutlu olarak “maşallah maşallah” diyerek naralar atıyor.