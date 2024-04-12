Metroda iki kadının kavgası tokatla bitti. Bayram yoğunluğu vatandaşları gerdi

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, vatandaşların sabrını zorladı.

Şehir içi ulaşımın kalbi olan metrolar, bayramın getirdiği ekstra kalabalıkla birlikte adeta insan seliyle doldu. Bu durum, gerginliğini daha da artırdı.

Özellikle Ümraniye metrosu, yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri olmasıyla dikkat çekti.

İnsanların birbirine karşı Ümraniye'de sabrının azaldığı bu ortamda, iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

Tartışma, taraflardan birinin diğerine tokat atmasıyla son buldu.

Bu olay, metronun güvenlik görevlileri tarafından hızla müdahale edilerek daha fazla büyümeden engellendi.

Ancak bu tür olaylar, toplu taşımayı kullananlar arasında endişe oluşturmaya devam ediyor.

Diğer yandan kadının diğer kadına tokat vurması sonrasında hakaretler yağdırması da dikkatlerden kaçmadı.