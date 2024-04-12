Metroda iki kadının kavgası tokatla bitti. Bayram yoğunluğu vatandaşları gerdi

Kaynak: Haber Merkezi
Metroda iki kadının kavgası tokatla bitti. Bayram yoğunluğu vatandaşları gerdi
Bayram yoğunluğu vatandaşların tartışmasına neden oldu. Ümraniye metrosunda iki vatandaşın kavgasının tokatla bittiği görüldü.

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, vatandaşların sabrını zorladı.

Şehir içi ulaşımın kalbi olan metrolar, bayramın getirdiği ekstra kalabalıkla birlikte adeta insan seliyle doldu. Bu durum, gerginliğini daha da artırdı.

Özellikle Ümraniye metrosu, yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri olmasıyla dikkat çekti.

İnsanların birbirine karşı Ümraniye'de sabrının azaldığı bu ortamda, iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

Tartışma, taraflardan birinin diğerine tokat atmasıyla son buldu.

Bu olay, metronun güvenlik görevlileri tarafından hızla müdahale edilerek daha fazla büyümeden engellendi.

Ancak bu tür olaylar, toplu taşımayı kullananlar arasında endişe oluşturmaya devam ediyor.

Diğer yandan kadının diğer kadına tokat vurması sonrasında hakaretler yağdırması da dikkatlerden kaçmadı.

s3.jpg

s2.jpg

s1.jpg

İlgili Haberler
Metrobüste sıra kavgası: Birbirine girdiler
Metrobüste sıra kavgası: Birbirine girdiler
Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Metroda yumruk yumruğa kavga
Metroda yumruk yumruğa kavga
Son Haberler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada Yerel Haberler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
YSK 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti Gündem
YSK 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor'da Spor
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor'da
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı Yerel Haberler
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı
Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı Gündem
Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı
6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı Gündem
6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı