Kuşadası Ramazan Bayramı'nda tatilcilerle dolup taştı. Nüfusu 1 milyonu geçti

Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, 6 Nisan'dan bayramın ikinci gününe kadar ilçeye tam 184 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı değerlendiren tatilciler, plajları doldururken, konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası, Ramazan Bayramı tatili süresince misafirlerle dolup taştı. İzmir istikametinden gelenler başta olmak üzere yazlıkçılar ve günübirlik ziyaretçiler, özellikle ilçenin girişinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. İlçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarken, nüfusu 1 milyonu aşan ilçede plajlar, Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Sevgi Plajları gibi popüler noktalar tatilcilerle doldu.

6 Nisan'dan bayramın ikinci gününe kadar Kuşadası'na tam 184 bin aracın giriş yaptığı açıklandı. Bu yoğunluğun yanı sıra, ilçedeki restoranlar ve kafeteryalar da büyük bir talep gördü, esnafa çifte bayram yaşattı.