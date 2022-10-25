Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin İl, Erdemli İlçe, GÜNEYLİ Mahalle/Köy, MEYDAN MEVKİİ Mevkii, 116 Ada, 10 Parsel, Parsel tarla vasfında olup parsele giden yol bulunmamaktadır. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir. her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur. İçinde terra rosa diye adlandırılan kırmızı kahverengi klasık tip akdeniz bölge toprağı mevcuttur.



Detaylı bilgi için tıklayınız.