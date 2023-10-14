Mersin Gençlik Festivali başladı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen festivalin ilk gününde her yaştan Mersinli, gün boyu dijital aktiveteler, oyun ve simülasyon alanları, masa ve takım oyunları ve deneyim atölyelerinin yer aldığı alanda gönlünce eğlenmenin tadını çıkardı.

Konserden saatler önce alanı dolduran kalabalık, MC Halil Bal ve DJ Cihan Hatipoğlu performansı ile eğlendi. Etkinlikte DJ Hatipoğlu, Mersinlilere özel hazırladığı 90’ların en sevilen parçalarıyla gençleri coşturdu. DJ performansının ardından son dönemin parlayan müzik gruplarından biri Köfn, ‘Bir tek ben anlarım’, ‘Al aramızdan’, ‘Güneşe dokundum’ gibi hit parçalarını gençler için seslendirdi. Gecenin finalinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık sahne aldı. ‘Ara’, ‘Mod’, ‘Felaket’, ‘Dargın’ gibi en sevilen parçaları gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyleyen Bastık, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gençlik Festivalinde sahnede Köfn grubuna çiçek takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Sevgili Köfn’ü ilk kez Mersin’de bu güzel şehrimizde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Köfn sanatçısı Salman Tin de Mersinlilerle ilk kez buluştuklarını ifade ederek, “Bu güzel karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten evimizde hissettik. Mersin’e gelişimiz bizim için ilkti. Buna vesile oluğunuz için de teşekkürler” diye konuştu.

Köfn’den sonra sevilen sanatçı Zeynep Bastık sahneye gelerek Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarını Mersinli gençlerle birlikte seslendiren Zeynep Bastık’a Başkan Vahap Seçer adına Bengi İspir Özdülger tarafından çiçek takdim edildi.

Özdülger, "Başkanımız Vahap Seçer’in hepinize ve siz sevgili Zeynep Bastık’a selam ve sevgilerini getirdim. Sizleri burada ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz gerçekten. Şehrimiz çok güzel, gençlerimiz çok güzel, kendini genç hisseden sevgili vatandaşlarımız çok güzel, biz çok güzeliz. Size de bu güzel şehirde bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz hepimiz sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve kendini genç hisseden herkesin doyasıya eğlendiği festivalde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da müzikseverlere patlamış mısır, kek ve limonata ikramında bulunuldu.