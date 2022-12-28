9 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 6 aylık planlı takibiyle kimliği tespit edilen, aralarında şebekenin sözde yöneticilerinin de bulunduğu 23 zanlı, Mersin ve 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı. (AA)
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