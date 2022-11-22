Mersin Toroslar’da icradan satılık işyeri

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mersin İl, Toroslar İlçe, YALINAYAK Mahalle/Köy, Tırmıl Mevkii, 11720 Ada, 1 Parsel, C/BİRİNCİ/-/28 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel'de kayıtlı 7.858,13m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 40/2400 arsa paylı İŞ YERİ nitelikli (C) Blok (1)'inci kat (28) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın (1/1) TAM HİSSE olarak borçlu adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz küçük sanayi işletmelerinin ve atölyelerin bulunduğu bölgede konumlanmıştır. Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz Akdeniz Caddesinin 60 metre güneyinde, D-400 Karayolunun 560 metre kuzeyinde Turgut Özal Bulvarının 470 metre doğusunda konumlanmış vaziyettedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz şekil olarak dikdörtgen formunda olup, düz bir zemine sahiptir.

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