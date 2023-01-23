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Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 10 obje ve 107 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:36
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Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheli, operasyonla yakalandı. Zanlının aracı ve adresinde, yüzük, 9 obje ve 107 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. (AA)

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