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Aort kapağı çürüyen hastanın mucize kurtuluşu

Aort kapağında darlık ve çürüme olduğu belirlenen hastaya, kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile hasarlı kapağın değiştirilmesi olarak bilinen Ozaki yöntemi uygulandığı bildirildi. Hastanın sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:16
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Mersin’de aort kapağı çürüyen hastayı ‘Ozaki’ yöntemi kurtardı

Aort kapağı çürüyen hastanın mucize kurtuluşu
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AA’nın haberine göre; Karaman'ın Ermenek ilçesinde ikamet eden Şahin Koçak (48), nefes darlığı ve bayılma şikâyetiyle 30 Kasım'da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduğunda, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde aort kapağında darlık bulunduğunu ve çürümeye başladığını öğrendi. Koçak, aort kapağının işlevini yitirdiğini öğrenince, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz ile görüştü.

Tüysüz Koçak’a, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen Ozaki yöntemini tavsiye etti.

TABURCU EDİLDİ

Koçak, söz konusu tedaviyi kabul etti. 8 Aralık'ta ameliyata alınan Koçak'ın hasarlı kalp kapağı, kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan Ozaki yöntemi sayesinde iyileşen Koçak, taburcu edildi.

Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, aort kapağı hastalıklarının çeşitli nedenlerle gelişebileceğini, hastalığın tedavisinde mekanik ve biyolojik kalp kapaklarının mevcut olduğunu, bu tedavilerin uygulandığı bazı durumlarda dezavantajların da ortaya çıkabildiğini dile getirdi.

“HİÇBİR ŞEY KALDIRAMAYACAK HALE GELMİŞTİM”

Şahin Koçak, tedavisinden önce günlük yaşamında zorlandığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Nefes darlığı ve bayılmanın yanı sıra baş dönmesi, göz kararması ve halsizlik de yaşıyordum. Hiçbir şey kaldıramayacak hale gelmiştim. Yaklaşık bir yıldır sürüyordu. Köyde çalışıyorum. Hızlı yürüdüğüm zaman bir anda kesiliyordum, nefes alamıyordum. Kalp kapağımın çürüdüğünü, ameliyat yapılması gerektiğini ve yapılmazsa yaşama şansımın zor olduğunu söylediler. Kabul edince tedaviye başladık, ameliyat oldum, çok şükür iyiyim."

Şevika Koçak da Tüysüz ve ekibine teşekkür ederek, eşinin ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

“HASTAMIZIN EFOR KAPASİTESİ ARTTI, DAHA RAHAT NEFES ALIYOR”

Tüysüz, hastaneye başvuran Koçak'ın aort kapağında hasara rastladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aort kapak darlıkları genellikle toplumda ileri yaşlarda görülmesine rağmen bu hastamızda 48 yaşında ortaya çıkmıştı. Hastamız kliniğimize nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle başvurdu. Yapmış olduğumuz tetkiklerde aort kapağının daraldığını ve çürüdüğünü gördük. Bunun üzerine ameliyat planladık. Bu teknik, yaklaşık 15 yıl önce Japon cerrah Ozaki tarafından geliştirilmiş, hastanın kendi kalp zarından yapılan yeni kapaklarla değişim ameliyatıdır. Biz buna 'Ozaki prosedürü' diyoruz.

Belli miktarda kalpten almış olduğumuz kalp zarını, uygun çaplarda ölçümler gerçekleştirerek hastaya yeni bir kapak yapmış olduk. Bu şekilde hastamız kan sulandırıcı kullanmayacak, yapay kapak fonksiyonlarında duyulan kapak seslerini duymayacak, hastaneye bağımlı olmayacak. Daha rahat bir hayat yaşayacağını düşünüyoruz. Hastamızın efor kapasitesi arttı, daha rahat nefes alıyor, yürümekle gelen nefes darlıkları ortadan kalktı."

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