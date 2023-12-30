Mersin'de bir günde 4 araç yandı. Tesadüfün böylesi

Kaynak: İHA
Mersin'de bir günde 4 araç yandı. Tesadüfün böylesi
Mersin'de yalnızca bugün içerisinde farklı yönlerde seyreden 4 araç motorlarında çıkan arıza sebebiyle yandı.

İlk araç yangını Adana-Mersin otoyolunda oldu. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü otomobili sağ şeritte durdurdu. Ardından alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. İkinci yangın merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Yakaköy trafik ışıklarında meydana geldi. Motor kısmında dumanlar çıkan kamyonette kısa sürede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonuçsuz kalarak araç tamamen yandı.

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Diğer iki araç yangınından biri Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde diğeri ise merkez Mezitli ilçesi sahil yolu Galatasaray Meydanı yakınlarında gerçekleşti. Kurdali Mahallesi'nde yolcu minibüsü motor bölümünden alevler yükseldi. Yangını fark eden şoförün müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi. Galatasaray Meydanı yakınında da bir otomobil motor kısmında başlayan yangın ile yandı.

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Gün içinde yanan 4 araca polis ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

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