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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı

Mersin'de polis ekipleri tarafından ilde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:40
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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı
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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. 

Yapılan çalışmalar sonucunda 244 personelin katılımıyla belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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