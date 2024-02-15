Mersin'de ekmeğe zam

Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'de ekmeğe zam
Mersin'de ekmeğe zam geldi. 230 gram somun ekmeğin fiyatı 9 TL oldu.

Mersin’de ekmeğe zam geldiği ortaya çıktı.

210 gram somun ekmek 7,5 liradan satılırken, alınan zam kararı sonrasında 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren somun ekmeğin fiyatı 9 TL olarak açıklandı.

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Mersin Fırıncılar Odası, Mersin merkezde de ekmeğe 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren yüzde 20 zam kararı alındığı belirtildi.

Mersin Fırıncılar Odası tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesine göre, 230 gr. somun ekmek 9 TL, 220 gr. pide ekmek 9 TL, 50 gr. ambalajlı rool ekmek ise 3,00 TL olduğu belirtildi.

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