Mersin'de 'hava saldırısı' sirenleri çaldı. Vatandaş dondu kaldı. Sonra da 'test' dendi. Böyle habersiz test mi yapılır

Odatv’de yer alan habere göre; Mersin genelinde “İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın” anonsunun yapıldığı duyuldu.

O anları kayda alanlar sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa zamanda izlenme rekoru kırdı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapıldığı görüntüler dikkat çekti. Mersin Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olayın nedenini açıkladı.

Mersin’de öğle saatlerinde aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu vatandaşları tedirgin ettiği görüldü.

“TEST AMAÇLI YAPILMAKTADIR”

Mersin Valiliğinden, siren sesi ve anonsa ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30’da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Valiliğin paylaşımı şu şekilde: