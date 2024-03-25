Mersin'de işçi servisi kaza yaptı. 23 yaralı

Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Akdere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Ünsal G’nin kullandığı 33 AHG 159 plakalı servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde ilerlerken refüje çarparak devrildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23’ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'de bulunan hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Kaza sebebiyle itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaza sebebiyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.