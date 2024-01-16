Mersin’de IŞİD operasyonu

Kaynak: İHA
Mersin’de IŞİD operasyonu
Mersin’de terör örgütü IŞİD üyesi oldukları tespit edilen 10 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü IŞİD mensuplarının faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarda, 10 şahıs belirlendi.

Tespit edilen şüphelilerin, silahlı faaliyet yürüttükleri ve çatışma bölgesine militan yetiştirmek için çalışma yaptıkları ve örgüt mensuplarının illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri öğrenildi.

Bu sabah, özel harekat polisleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tespit edilen şüphelilerin tamamının yakalanmasına ilişkin operasyonların sürdüğü bildirildi.

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