Mersin’de kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Mersin’de kaçakçılar kıskıvrak yakalandı
Mersin’de kaçak cep telefonu yapan kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda, 13 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri tarafından, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yurtdışından kaçak yollarla cep telefonu getirdiği ve bu telefonları sattıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şahıs yakalandı.

Özel Harekat Timleri de dahil olmak üzere toplamda 170 polisle gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 13 şahıs emniyete götürüldü. 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

aw125028-02.jpg

aw125028-03.jpg

Son Haberler
Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek Magazin
Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek
Şansal Büyüka 'Üstünlük Galatasaray'da' diyerek anlattı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı Spor
Şansal Büyüka 'Üstünlük Galatasaray'da' diyerek anlattı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı
Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti Magazin
Hülya Avşar 8 milyon liralık anlaşma yaptı. ‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ demişti
Borsa yeni haftaya yatay seyirle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yatay seyirle başladı
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Felek kimine kavun yedirir kimine kelek atasözünün anlamı nedir?
Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir? Sağlık
Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir?
Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Askeri tesiste dehşet Dünya
Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Askeri tesiste dehşet