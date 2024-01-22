Mersin’de kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri tarafından, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yurtdışından kaçak yollarla cep telefonu getirdiği ve bu telefonları sattıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şahıs yakalandı.

Özel Harekat Timleri de dahil olmak üzere toplamda 170 polisle gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 13 şahıs emniyete götürüldü. 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.