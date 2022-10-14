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Mersin'de gümrük kaçakçılarına operasyon

Mersin'de polis ekipleri tarafından gümrük kaçağı ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok kaçak malzeme ele geçirilirken, 24 şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:37
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Mersin'de kaçakçılık operasyonu 

Mersin'de gümrük kaçakçılarına operasyon
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Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı ürünleri getirip, satan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirilirken, 24 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın bertaraf edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda 90 bin gümrük kaçağı makaron, 22 bin 180 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 9 bin 245 gümrük kaçağı puro, 450 paket sigara, 6 kilo gümrük kaçağı çay, 58 şişe gümrük kaçağı içki, 161 paket gümrük kaçağı tütün, 16 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı, 4 ruhsatsız tabanca ile 48 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 24 şahsa adli işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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