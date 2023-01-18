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Şehit Uzman Çavuş Eroğlu’na son veda

Mersin’in Tarsus ilçesinde askeri personel ile göçmenleri taşıyan otobüsün TIR'a çarptığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu (30), Adana'da toprağa verildi. Şehidin babası Hasan Eroğlu, "Oğlumuz gitti, dayısı çağırdı. Dayısının yanına gönderdik" dedi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:01
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Mersin’de kazada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Eroğlu’na son veda
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Şehit Uzman Çavuş Yasin Eroğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile Eroğlu'nun yakınları katıldı.

Törende anne Hatice, baba Hasan ile şehidin eşi Anzilha Eroğlu, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit oğlunun fotoğrafını öpen Hasan Eroğlu, "Dik durmamız lazım. Vatan sağ olsun. Kederimiz, gamımız yok. Oğlumuz gitti, dayısı çağırdı. Dayısının yanına gönderdik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Bakan Soylu'nun da tabutuna omuz verdiği şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Yasin Eroğlu'nun polis memuru dayısı Mustafa Gültepe'nin de 1979 yılında Muş'ta 2 aile arasında yaşanan silahlı çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

(Kaynak: DHA)

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