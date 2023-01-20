Mersin'de Nazım Hikmet anıldı

AA'da yer alan habere göre, Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ı 121’inci yaşında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla andı. Türk Halk Müziği’nin usta ismi Sadık Gürbüz’ün sahne aldığı anma programına Mersinliler ilgi gösterdi. Nazım Hikmet’in ‘Vasiyet’ şiiriyle yurttaşa seslenen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de “Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani’ diyen büyük üstadı, ‘mavi gözlü devi’ andık” dedi.

Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye’, ‘Mavi Gözlü Dev’, ‘Japon Balıkçısı’ şiirlerini besteleyip anma gecesinde söyleyen Sadık Gürbüz ise dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programı işçi marşları seslendirerek sonlandıran Gürbüz, Başkan Özyiğit’e de kendisini ve ekibini etkinliğe davet ettiği için teşekkür etti.