20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin'de Nazım Hikmet anıldı

Türk ve dünya edebiyatının büyük şairi Nazım Hikmet Ran, 121’inci doğum gününde Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şiir ve Müzikle Nazım Hikmet’ programıyla anıldı. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:34
Takip Et

Mersin'de Nazım Hikmet anıldı

Mersin'de Nazım Hikmet anıldı
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ı 121’inci yaşında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla andı. Türk Halk Müziği’nin usta ismi Sadık Gürbüz’ün sahne aldığı anma programına Mersinliler ilgi gösterdi. Nazım Hikmet’in ‘Vasiyet’ şiiriyle yurttaşa seslenen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de “Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani’ diyen büyük üstadı, ‘mavi gözlü devi’ andık” dedi.

Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye’, ‘Mavi Gözlü Dev’, ‘Japon Balıkçısı’ şiirlerini besteleyip anma gecesinde söyleyen Sadık Gürbüz ise dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programı işçi marşları seslendirerek sonlandıran Gürbüz, Başkan Özyiğit’e de kendisini ve ekibini etkinliğe davet ettiği için teşekkür etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.