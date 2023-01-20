Katil komşuların cezası belli oldu! Başını taşla ezip su kuyusuna atmışlardı

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi’nde oturan Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart 2021'de yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı.

Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonunun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu.

CESET VE EVDE BULUNAN İPİN BENZERLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son komşusu Elif İnce ile görüştüğü belirlendi. Elif İnce'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını buldu. Bu gelişme üzerine Elif İnce ile eşi Adem İnce gözaltına alındı. Elif İnce, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını itiraf etti. Elif İnce'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete yardım ettiği belirlenen komşuları Ali Eski'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli tutuklandı.

'SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ'

Şüpheliler hakkında Silifke Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanıklara 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi. Ancak ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 'müebbet hapse' çevrildi.

Müşteki avukatı Barış Kurşun, cezanın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' olarak uygulanması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

Berrin Dalyanoğlu Keskin'in kardeşi Hacer Dalyanoğlu Koçak, katillerin yaptıklarının cezasını çekeceğini belirterek, "Ablamı öldürüp kuyuya atmışlar. Herkes yaptığının cezasını çeksin" dedi.

(Kaynak: DHA)