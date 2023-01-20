20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil komşuların cezası belli oldu! Başını taşla ezip su kuyusuna atmışlardı

Katil komşuların cezası belli oldu! Başını taşla ezip su kuyusuna atmışlardı

Mersin'de 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin'i (56) başına taşla vurup, öldürdükten sonra ellerini arkadan bağlayıp, su kuyusuna atan komşusu Elif İnce (55) ve cinayete yardım eden eşi Adem İnce (62) ile komşuları Ali Eski'ye (60) müebbet hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:35
Takip Et

Mersin’de öldürülüp su kuyusuna atılan Berrin Dalyanoğlu Keskin’in katillerine müebbet hapis cezası

Katil komşuların cezası belli oldu! Başını taşla ezip su kuyusuna atmışlardı
+
Aa
-

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi’nde oturan Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart 2021'de yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı.

Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonunun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu.

CESET VE EVDE BULUNAN İPİN BENZERLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son komşusu Elif İnce ile görüştüğü belirlendi. Elif İnce'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını buldu. Bu gelişme üzerine Elif İnce ile eşi Adem İnce gözaltına alındı. Elif İnce, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını itiraf etti. Elif İnce'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete yardım ettiği belirlenen komşuları Ali Eski'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli tutuklandı.

'SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ'

Şüpheliler hakkında Silifke Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanıklara 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi. Ancak ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 'müebbet hapse' çevrildi.

Müşteki avukatı Barış Kurşun, cezanın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' olarak uygulanması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

Berrin Dalyanoğlu Keskin'in kardeşi Hacer Dalyanoğlu Koçak, katillerin yaptıklarının cezasını çekeceğini belirterek, "Ablamı öldürüp kuyuya atmışlar. Herkes yaptığının cezasını çeksin" dedi.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿Rusya: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿“Yerim ben o ayağı!” diyeceğinize bu testi yaptırın
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
﻿Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.