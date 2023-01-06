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Şehirler arası otobüs terminalinde el bombası paniği

Mersin’in Silifke Şehirler Arası Otobüs Terminali girişindeki özel güvenlik görevlisinin x-ray cihazında el bombasına benzer bir nesne görmesi paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:25
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Mersinde Şehirler Arası Otobüs Terminalinde el bombası paniği

Şehirler arası otobüs terminalinde el bombası paniği
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Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde x-ray cihazı ile çanta araması yapan güvenlik görevlisi bir kişinin çantasının içerisinde el bombasına benzer bir nesne gördü. Çantasını aratmak istemeyen kişi çanta içerisinden el bombası görünümlü nesneyi alıp, çantalarını bırakarak kaçtı.

Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminale giriş ve çıkışları yasakladı. Kaçan kişinin çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelmesiyle birlikte polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. 

TERMİNALDE ASKERİ SEVKİYAT OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri x-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama ve inceleme yaptı. Gözaltına alınan kişi sorgusu yapılmak üzere Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olaya yakın bölgede içerisinde el bombası olduğu iddia edilen poşeti arama çalışmalarına başladı. Olayın yaşandığı anda terminalin kalabalık ve asker sevkiyatının olduğu bildirildi.

Silifke şehirlerarası otobüs terminaline çalışan görgü tanıkları, x-ray cihazında el bombası görünümlü bir nesneyi güvenlik görevlisinin fark ettiğini, görevlinin şahsı yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini, kaçan kişinin daha sonra tekrar gelerek polis ekiplerince yakalandığını söyledi. (İHA)

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