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Banka memuruna sinirlendi vezneye el bombası bıraktı

Yemen’de banka memuruna sinirlenen kadın, vezneye el bombası bıraktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:30
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Yemen'de banka memuruna sinirlenen bir kişi vezneye el bombası bıraktı

Banka memuruna sinirlendi vezneye el bombası bıraktı
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Yemen’de meydana gelen olayda sırtında Kalaşnikof tüfekle bankaya giren kişi, iddiaya göre banka memuruyla daha önceleri para çekme mevzusu yüzünden husumetliydi. Yemen’in güneybatısındaki Taiz’de gerçekleşen olayda silahlı adam, tartıştığı banka memurunun veznesine el bombası bıraktı.

El bombasının infilak etme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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