Banka memuruna sinirlendi vezneye el bombası bıraktı

Yemen’de meydana gelen olayda sırtında Kalaşnikof tüfekle bankaya giren kişi, iddiaya göre banka memuruyla daha önceleri para çekme mevzusu yüzünden husumetliydi. Yemen’in güneybatısındaki Taiz’de gerçekleşen olayda silahlı adam, tartıştığı banka memurunun veznesine el bombası bıraktı.
El bombasının infilak etme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
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