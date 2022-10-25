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Bunu yapan bir milletvekili. Polise önce el bombası attı sonra ateş açtı

Brezilya’da ev hapsinde bulunan ve kendisini gözaltına almaya gelen polislere bir vekil önce ateş açtı, sonra el bombası attı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:11
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Bunu yapan bir milletvekili. Polise önce el bombası attı sonra ateş açtı

Bunu yapan bir milletvekili. Polise önce el bombası attı sonra ateş açtı
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Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson’ın evinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

“ONLARI DEĞİL YAKININDAKİLERİ VURDUM”
Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Oradakilerin hiçbirini vurmadım. Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. Orada 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi.

SEVENLERİ EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI
Öte yandan, Jefferson’ın evinin önünde bir araya gelen sevenleri, "Roberto Jefferson için özgürlük" sloganı attı.

Bu yılın başlarında, Jefferson’a mahkeme yargıcını tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmiş, Ocak ayında ise Jefferson’ın talebi üzerine ceza, ev hapsine çevrilmişti. Dün ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yayınlanan yeni bir kararda, Jefferson’ın ev hapsi kurallarına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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