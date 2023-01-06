6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü 8 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 04:07
Takip Et

Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

Çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak "sempatizan" kazanmaya çalıştığı saptandı.

OPERASYONA 115 PERSONEL KATILDI

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 115 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
4
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
5
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
﻿Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
﻿Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.