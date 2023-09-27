Mersin'de trafik polislerinden kasksız sürücülere anlamlı hediye

Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde koruyucu ekipmanı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi

KAYNAK: AA
Mersin'de trafik polislerinden kasksız sürücülere anlamlı hediye

. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, geçen yıl iki kadın terörist tarafından Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Kaskınla Yol Ver Hayata Projesi" kapsamında, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki denetimlerde, kasksız motosiklet sürücüleri durduruldu.

Koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, sürücülere ceza yazmak yerine kask hediye etti.

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