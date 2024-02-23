Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ve Erdemli ilçelerinde 6 şüpheli tespit edildi. Belirlenen şahısları takibe alan ekipler, tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada ise 683 gram kubar esrar, 92 gram metamfetamin, 18 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 24 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma da ifadesi alınan 6 şahıs uyuşturucu madde tacirliği yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi.