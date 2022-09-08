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Kapı zili bile Arapça çalıyor. Sosyal medyanın gündemi bu apartman zili

Türkiye’de Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı derken yabancı krizi zirveye tırmandı. Son olarak Mersin’den gelen görüntü durumun vahametini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:51
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Mersin'deki apartman zili sosyal medyanın gündemi oldu. Kapı zili bile artık Arapça çalıyor

Kapı zili bile Arapça çalıyor. Sosyal medyanın gündemi bu apartman zili
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AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Ne sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyrukluların görüntülerinin, ne de Türklerin ülkenin her bölgesinde birer birer azınlığa düşmesinin sonu gelmiyor.

Son olarak Mersin’den gelen görüntüler demografik işgale karşı olan seslerin daha da yüksek çıkmasına neden oldu. Bir apartmanın zilinde Türk ismi bulunmaması sosyal medyada gündem oldu. Türk vatandaşlarının yaşam alanlarının adım adım nasıl gasp edildiğini gözler önüne serdi

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Vatandaş
8.09.2022 18:25
Akp ye oy verenler birer suriyeli veya Afgan aileyi evine alıp baksın. Memleket bizim evimiz, biz evimizde istemiyoruz. Onlar evlerine alıp bakabilirler. Kaç kişi alır?  
 
Sedat
8.09.2022 17:54
Millet ittifakı iktidar olunca bu istilacıları hemen gönderin 2 yıl 3 yıl numarası yapmayın. Çitlerden atlayıp gelenleri çitlerden atlatıp geri gönderin. Karşı çıkan ülkeler olursa onlara da gönderin.  
 
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