Kapı zili bile Arapça çalıyor. Sosyal medyanın gündemi bu apartman zili

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Ne sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyrukluların görüntülerinin, ne de Türklerin ülkenin her bölgesinde birer birer azınlığa düşmesinin sonu gelmiyor.

Son olarak Mersin’den gelen görüntüler demografik işgale karşı olan seslerin daha da yüksek çıkmasına neden oldu. Bir apartmanın zilinde Türk ismi bulunmaması sosyal medyada gündem oldu. Türk vatandaşlarının yaşam alanlarının adım adım nasıl gasp edildiğini gözler önüne serdi