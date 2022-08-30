Caner Taslaman Cübbeli Ahmet'e meydan okudu. İstiyorsa Arapçasını konuşalım dedi

Deve sidiğinin içilebileceğini söyleyerek daha önce gündeme gelen gerici Ebubekir Sifil, bu kez de namaz kılmayan kişilerin azarlanabileceğini, dövülebileceğini hatta öldürülebileceğini söyledi. “Türkiye’nin %80’i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım” ifadelerini kullanan Sifil’in konuşmasını değerlendiren Akademisyen ve Kuran Araştırmacısı Caner Taslaman’a ise Cübbeli Ahmet Hoca tepki gösterdi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde CNN Türk’te bir yayına katılarak ilahiyatçı Ebubekir Sifil’in namaz kılmayanlarla ilgili sözleri hakkında yorum yapan Akademisyen Caner Taslaman’a sert tepki gösterdi.

Diyanet yetkililerini de eleştiren Cübbeli, açıklamasında “Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun” dedi.

CANER TASLAMAN’DAN YANIT

Konuya ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Caner Taslaman, şunları söyledi:

“Cübbeli yine kelime oyunu yapıyor. Cübbeli Ahmet’in, Sifil’in savunduğu zihniyet Türkiye’de hakim olsaydı, ki istedikleri bu. Yüzde sekseninin öldürülmesi gereken bir sistemin, doğru bir sistem olduğunu düşünüyorlar. Benim uzmanlık alanım felsefe ve kelam. Din felsefesi. Arapça çalışmalarda iddialı değilim. Cübbeli çıksın Arapçasının manasını tek tek vereyim, o da versin. İstiyorsa Arapçasını konuşalım. Diyanet’in görevi bana bunu söylemek değil. Diyanet, insanları nasıl düşüneceklerini söyleyecek bir kurum değil. Türkiye’nin en büyük baş belasının cemaatler olduğunu düşünüyorum. Asıl baş belası cemaatlerdir. Millet şimdi Gülşen’e kızıyor. İlahiyatın ve imam hatiplerin aleyhine karşı en çok konuşan Cübbeli ve cemaatidir.”

PAYLAŞIMLARINDA ÜNLÜ, ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

“‘Türkiye’nin %80’i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım’ dedi diye Ebubekir Sifil Hoca’ya iftira atan Caner Taslaman’ı şiddetle kınıyor ve Türkiye’de başta Diyânet olmak üzere hiçbir kurumda din adamı kalmamış gibi bu konuda bilgi sormak üzere Caner Taslaman’ı çıkaran CNN Türk’ü de tekdîr ediyorum. Zîrâ Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir.

Hâl böyleyken din adına hüküm vermek bu adama mı kalmıştır? Ayrıca o kanalda mezhep imamlarımıza iftirâ ederek ‘O dönemin müctehidleri siyâsîlerin baskısı altında kalmışlardır’ diye bir hezeyân savurmuştur.

“DİYANET YETKİLİLERİNE YAZIKLAR OLSUN”

Oysa İmâm-ı Âzâm Efendimiz kadılık makâmını kabul etmemek için hapislerde süründürülmüş ve şehâdetine sebep olmuştur. Ahmed ibni Hanbel yine o dönemin Mu’tezile rejiminin görüşlerine katılmadığı için 2,5 sene hapislerde eziyet çekmiştir kırbaçlanmıştır. Müctehid imamlarımız asla tâviz vermemişlerdir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun.”