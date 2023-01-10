1,5 yaşındaki Muhammet ilik nakli bekliyor

DHA’nın haberine göre; Mersin’in Erdemli ilçesinde Sebile ve Mustafa Kemal Çevik çiftinin çocuğu, Muhammed Fatih bir süre önce yüksek ateş şikâyetiyle özel hastaneye götürüldü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde kemik iliği hastalığı olan 'myelodisplastik sendromu'na yakalanan 1,5 yaşındaki Muhammed Fatih Çevik için uygun donör aranıyor.

Aynı zamanda down sendromlu olarak dünyaya gelen Muhammet Fatih'e, İstanbul'daki özel hastanede yapılan tetkiklerinde myelodisplastik sendrom teşhisi konuldu.

Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Muhammed Fatih için uygun donör aranıyor.

'YAŞAMI TEHLİKEYE GİREBİLİR'

Çocuğunun tedavi olması için uygun donör arayışına giren Mustafa Kemal Çevik, “Oğlumuz Muhammet Fatih hastalandı ve hastaneye götürdük. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından myelodisplastik hastalığı olduğunu söylediler. Oğlumuzun iyileşmesi için ilik nakli yapılması gerekiyor. Uygun donör bulunması için Kızılay’a başvuruda bulunduk. Kısa sürede ilik nakli bulunmaması durumunda yaşamı tehlikeye girebilir. Bu nedenle de ilik nakli için gerekli başvurularımızı yaptık. Şimdi sıralamaya alındı, tek isteğimiz uygun ilik naklinin bir an önce gerçekleşmesi” dedi.