Hırsız vicdan yaptı! Çaldığı parayı bakın ne yaptı

Olay, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde sebze meyve halinde meydana geldi. Kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya'nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın yerinde olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı.

POŞETİ VERİP HIZLA ARAÇLA UZAKLAŞTI

Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya'ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL'si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.

“SENDE SEN OL BİR DAHA PARA ŞOVU YAPMA”

Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sende sen ol bir daha para şovu yapma” yazması dikkat çekti.

(Kaynak: DHA)