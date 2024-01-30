Mersinli balıkçıya altın piyango vurdu! Ağı 6 kişi güçlükle çekebildi hemen satışa çıkardı

Kaynak: İHA
Mersinli balıkçıya altın piyango vurdu! Ağı 6 kişi güçlükle çekebildi hemen satışa çıkardı
Osmaniye'de balıkçılık yapan Ali Dağlı, Yedigöl Barajı’nda yakaladığı 2 metre 20 santim uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığında yayın balığını satışa çıkardı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı ve beraberindeki 5 kişi, yakaladıkları yayın balığını satışa çıkarma kararı aldı.

Yedigöl Barajı’nda 2 metre 20 santim uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığındaki yayın balığını yakalayan Dağlı ve arkadaşları, balığı bir süre iş yerinde sergiledikten sonra satışa çıkardı.

Vatandaşların meraklı gözlerle balığa bakarak bol bol fotoğraf çektirdiği devasa yayın balığı, parçalanarak kilogram fiyatı 250 TL'den satışa sunuldu.

Ağı 6 kişi güçlükle çektiklerini belirten balıkçı Ali Dağlı, “Ağı akşam saatlerinde serdik sabah gittiğimizde ağda bir ağırlık hissettik. Ağı çekerken 5-6 kişi zor çektik tekneye balığı, canlı olduğu için bayağı uğraştırdı ama sonunda balığımızı aldık. Bunu vatandaşlarımıza parçalayarak kilosunu 250 Türk Lirasından satacağız” diye konuştu.

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