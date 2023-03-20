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Mert Günok Milli Takımın hedefini açıkladı

A Milli Takım'a geri dönen Mert Günok, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Mert Günok, "Hedefimiz Almanya" dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:56
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Mert Günok: Hedefimiz Almanya

Mert Günok Milli Takımın hedefini açıkladı
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Başarılı kaleci Mert Günok, "Kolay bir sene olmadı geçtiğimiz yıl. Beşiktaş'a transferimden kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım" derken şu ifadeleri kullandı: Kariyerimde ilk kez böyle ağır bir sakatlık yaşadım. Futbolun içinde bunlar var. Yerden kalkmak önemli olan. Hedeflerim doğrultusunda yeniden buralara geleceğime inanıyordum. Oynamaya başladıktan sonra da Kuntz hoca ile görüşmemiz oldu. Her zaman benim performansımla da ilgilendi. Tekrar buradayız. Önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah sonu finaller olur.
"YİNE YAPARIZ"

Milli file bekçisi sözlerine, "Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler ve konuşmalar olabilir ama biz her zaman saha içinde kalıp, maçımızı oynayıp, galip gelmek istiyoruz. Sonrasında daha zorlu bir Hırvatistan maçı bizi bekliyor. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Daha önce burada bulunan birçok oyuncu ile yaptık yine yapacağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz Almanya." diye devam etti.
Takımdaki tecrübeli isimlerden biri olduğu hatırlatılan 34 yaşındaki kaleci, "Yurt dışında oynayan çok değerli, kaliteli, üst düzey oyuncular var. Kendimi çok büyük olarak görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncu ile 2020'ye katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi daha tecrübeli ve olgun oyuncular da var. Genç arkadaşlarımız da yetenekli ve kaliteli oyuncular. Yolumuzun güzel olacağına inanıyorum." dedi.
"HEPİMİZ ÇALIŞIYORUZ"
Tecrübeli futbolcu, "Son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafe katetti. Çok değerli kaleciler var. Hala alttan geliyorlar. Biz de bu rekabetin içindeyiz. Bu rekabet de Türk Milli Takımı'na yarayacaktır. Her kalecinin olmak istediği yer burası, buranın 1 numarası olması. Hepimiz bu doğrultuda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ŞENOL GÜNEŞ KONUSU
Mert Günok, son olarak, "Şenol Güneş, kadro açıklanmadan önce çağrılacağımı düşündüğünü söyledi. O geldikten sonra oynamaya başladım. Burada olmamda katkısı var. Hocamızla öyle bir görüşmemiz oldu. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp bitiririz." açıklamasında bulundu.

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