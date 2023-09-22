Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık

Club Brugge maçında yaptığı kurtarışlarla damga vuran Mert Günok maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günok "İşimiz gereği yapmamız gerekeni yaptık. Kendi adıma konuşmayı çok sevmiyorum. Gönül isterdi ki bu performansın üstüne galibiyet gelsin" dedi.

KAYNAK: DHA
Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada gösterdiği performansla takımının bir puan almasında önemli pay sahiplerinden biri olan Mert Günok, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi oynamadıkları bir maçta bir puanın kendilerini teselli ettiğine dikkat çeken Mert Günok, "Tabii ki galip gelmek isterdik. Grubun ilk maçını kazanmak için gelmiştik ama açıkçası oyunun çoğu bölümünde kontrolü ele alamadık. Kontrolü ele aldığımız zamanlarda da gerekli aksiyonları yapamadık. Zor bir deplasmandı. Zor bir takıma karşı oynadık. Buradan 1 puan almak bizi mutlu etmiyor ama çok iyi oynamadığımız bir maçtan bir puanla ayrılmak bizi teselli ediyor. Grupta hedefimiz büyük. Maç maç devam ederek önce gruptan çıkmak, daha sonra ileriye bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gösterdiği performansla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli file bekçisi, "Bugün Cenk'in gol atmasına sevindim. Ben de iyi oynadım. İşimiz gereği yapmamız gerekeni yaptık. Kendi adıma konuşmayı çok sevmiyorum. Gönül isterdi ki bu performansın üstüne galibiyet gelsin. Ama dediğim gibi çok iyi oynamadığımız bir oyunun üstüne bir puan teselli oldu" şeklinde konuştu.

(DHA)

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