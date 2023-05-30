Mertens: Başladığımız işi yarım bırakmadık

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

"YARIM BIRAKMADIK"

Büyük sevinç yaşayan Mertens "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık." ifadelerini kullandı. Mertens, Galatasaray ile kazandığı şampiyonlukla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu da tattı.

BU SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan ve aynı zamanda sözleşmesi de 1 yıl uzayan Dries Mertens çıktığı karşılaşmalarda 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.