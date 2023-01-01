Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi

Galatasaray, Belçikalı yıldız Mertens'i sezon başında kadrosuna katmıştı.

İtalya'nın Napoli takımı ile sözleşmesi sona eren Mertens'le bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün son maçlardaki futboluyla dikkat çeken Mertens'li ilgili kararını verdiği ileri sürüldü.

Buna göre sözleşmesindeki opsiyonu şimdiden değerlendirilecek olan Mertens, gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giyecek.

Mertens'in de Galatasaray'la mutlu olduğunu belirterek kalmak istediğini ilettiği öğrenildi.