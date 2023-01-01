Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay sözler

Eski hakem Fırat Aydınus'tan 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay yaratacak bir öneri geldi.

"30 yıl hakemlik yapan biri olarak yabancı hakemle ilgili böyle bir tavsiyede bulunmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum" diyen Aydınus, Hürriyet'teki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Ortam dehset saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi, daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Yabancı hakem gelirse yaşanabilecek pek çok olumsuzluğun önüne geçersiniz.

Otuz yıl hakemlik yaptığım bu ülkede kalben asla kabul edemeyeceğim yabancı hakem konusundaki şu anki konjonktürde mantığım 8 Ocak’ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için bana ‘Acaba’ dedirtiyor. Yeni yılın ilk derbisini yönetmeye aday FIFA hakemlerinin son durumuna baktığımızda, bu maçı bu ortamda kaldırabilecek çok az isim var."