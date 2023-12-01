Merve Boluğur evlilik müjdesini verdi. Üçüncü koca geliyor

Popçu Murat Dalkılıç'la 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de ise DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

36 yaşındaki Boluğur, takipçisine verdiği bir yanıtla gündeme geldi. Hesabından 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan'ın bir fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bir takipçisi, "Kraliçe", "Bu ne güzellik?" ve "Artık ekranlara dön" gibi yorumların yapıldığı Boluğur'a; "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?" diye sordu.

"AZ KALDI"

Takipçisine kayıtsız kalamayan Merve Boluğur, "Az kaldı" diyerek evlilik sorusuna bomba bir cevap verdi. Güzel oyuncunun bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



