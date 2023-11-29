Merve Boluğur son pozuyla Britney Spears'a benzetildi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımıyla Britney Spears'a benzetildi.

Züleyha Öncü
Merve Boluğur son pozuyla Britney Spears'a benzetildi

Popçu Murat Dalkılıç'la 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile dünaya evine girmişti. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

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2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.

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AYNA POZU DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman göz önünde olan oyuncu sık sık garip hallerini paylaşıyor. Uzun süredir ekranda olmasa da adından her zaman söz ettiren Boluğur son olarak şortu ve üstsüz olduğu düşünülen haliyle poz verdi.

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BRITNEY SPEARS'A BENZETİLDİ

Sık sık bu tarz pozlar veren Merve Boluğur'u görenler Britney Spears'a benzetti. Bir süredir sosyal medyada müstehcen hallerini paylaşan Britney Spears çocukları tarafından da çıplak pozları yüzünden tepki görmüştü.


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