Merve Boluğur Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi. Fotoğrafa yorum yağdı

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Merve Boluğur Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi. Fotoğrafa yorum yağdı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir oyunculuk yapmıyordu. Boluğur, herkesi şaşırtarak şarkı çıkarma kararı verdi ve Serdar Ortaç’la bir araya geldi.

Murat Dalkılıç'la evliliklerinin sonlanmasının ardından oyunculuktan uzaklaşan Merve Boluğur, Youtube kanalı açmıştı.

Burada çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Boluğur, bir süre daha oyunculuğa dönmeyi düşünmüyor.

Ünlü oyuncu, rotasını müziğe çevirdi ve şarkı çıkarmak için kolları sıvadı.

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SERDAR ORTAÇ'LA İŞBİRLİĞİ

Merve Boluğur yeni şarkısının çalışmaları için Serdar Ortaç'la beraber stüdyoya girdi.

Stüdyodan Serdrar Ortaç ile fotoğrafını paylaşan Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kral" notunu ekledi. İkilinin fotoğrafına sosyal medyadan yorum yağdı.

Herhangi bir ipucu vermeyen Boluğur'un hangi şarkı için çalışma yaptığı ise merak ediliyor.

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