Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü

Bodrum'da tatil yapan Merve Boluğur’un paylaştığı görseller sosyal medyayı salladı...

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 1
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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 2

Editör: Bengü Zorlu

Güzel oyuncu Boluğur, saç ve giyim tarzında değişime radikal değişimlere gitmekten kaçınmıyor.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 3

Cüretkar poz ve paylaşımlarıyla sık sık haber olan Boluğur’u genelde siyah kıyafet ve kırmızı rujla özdeşleştirsek de zaman zaman farklı stillerde de görebiliyoruz.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 4

Oyunculuğa bir süredir ara verip sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur, neredeyse her açıklaması ve tarzıyla magazin gündeminde yerini koruyor.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 5

Güzel oyuncu, ekim ayının başında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuş ve sadece 53 gün evli kalmıştı.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 6

Evlilikte yüzü bir türlü gülmeyen ve zorlu dönemlerden geçen Merve Boluğur, son olarak tatil için soluğu Bodrum’da aldı.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 7

Tarzıyla sık sık gündem olan Boluğur, ultra kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekiyor.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 8

Güzel oyuncu, tercih ettiği siyah kıyafetlerle ve kırmızı rujuyla hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 9

Boluğur, zaman zaman giydiği renkli ve farklı tarzda kıyafetlerle şaşırtsa da senelerdir siyah ve kırmızıyla adeta bütünleşmiş durumda.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 10

Plaj tarzıyla da giyim stilini koruyan Merve Boluğur sık sık tatilden kareler paylaşıyor.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 11

Güzel oyuncu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda turuncu bikinisi ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 12

Aqua Parkta çocuklar gibi eğlenen Boluğur’un neşeli pozları büyük beğeni aldı.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 13

Sosyal medyada fotoğraflarının altına yapılan bazı olumsuz yorumlardan dolayı gönderilerini yorumlara kapatan güzel oyuncu, son olarak deri siyah kıyafetle çekilen pozunu “güzel saçlı bebeğim” notuyla paylaştı.

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Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü 14

Boluğur "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Kısa saç çok daha modern ve dinamik" açıklamasıyla gündem olmuştu.

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