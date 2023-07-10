Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü

Bodrum'da tatil yapan Merve Boluğur’un paylaştığı görseller sosyal medyayı salladı...
Editör: Bengü Zorlu
Güzel oyuncu Boluğur, saç ve giyim tarzında değişime radikal değişimlere gitmekten kaçınmıyor.
Cüretkar poz ve paylaşımlarıyla sık sık haber olan Boluğur’u genelde siyah kıyafet ve kırmızı rujla özdeşleştirsek de zaman zaman farklı stillerde de görebiliyoruz.
Oyunculuğa bir süredir ara verip sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur, neredeyse her açıklaması ve tarzıyla magazin gündeminde yerini koruyor.
Güzel oyuncu, ekim ayının başında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuş ve sadece 53 gün evli kalmıştı.
Evlilikte yüzü bir türlü gülmeyen ve zorlu dönemlerden geçen Merve Boluğur, son olarak tatil için soluğu Bodrum’da aldı.
Tarzıyla sık sık gündem olan Boluğur, ultra kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekiyor.
Güzel oyuncu, tercih ettiği siyah kıyafetlerle ve kırmızı rujuyla hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor.
Boluğur, zaman zaman giydiği renkli ve farklı tarzda kıyafetlerle şaşırtsa da senelerdir siyah ve kırmızıyla adeta bütünleşmiş durumda.
Plaj tarzıyla da giyim stilini koruyan Merve Boluğur sık sık tatilden kareler paylaşıyor.
Güzel oyuncu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda turuncu bikinisi ve makyajsız haliyle dikkat çekti.
Aqua Parkta çocuklar gibi eğlenen Boluğur’un neşeli pozları büyük beğeni aldı.
Sosyal medyada fotoğraflarının altına yapılan bazı olumsuz yorumlardan dolayı gönderilerini yorumlara kapatan güzel oyuncu, son olarak deri siyah kıyafetle çekilen pozunu “güzel saçlı bebeğim” notuyla paylaştı.
Boluğur "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Kısa saç çok daha modern ve dinamik" açıklamasıyla gündem olmuştu.