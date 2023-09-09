Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım'da tek celsede boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı vermemişti.

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, son olarak X hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşımla gündeme geldi.

Güzel oyuncunun, "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Boluğur, bu iddiaları yalanlayarak 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden şu açıklamayı yaptı: Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları.

