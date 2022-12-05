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Merve Boluğur Survivor'a gidiyor. 53 günde boşanmıştı

DJ Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren Merve Boluğur'un ekrana döneceği program belli oldu. Ünlü oyuncunun Survivor'a katılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:17
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Merve Boluğur Survivor yolcusu

Merve Boluğur Survivor'a gidiyor. 53 günde boşanmıştı
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DJ Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı öne sürüldü. 

Milliyet'te yer alan habere göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. 

Merve Boluğur'un, yarışma için şimdiden hazırlıklara başladığı söyleniyor.
 

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