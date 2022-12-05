Merve Boluğur Survivor'a gidiyor. 53 günde boşanmıştı

DJ Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

Merve Boluğur'un, yarışma için şimdiden hazırlıklara başladığı söyleniyor.

