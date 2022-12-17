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Merve Boluğur ayrıldığı eşi Mert Aydın ile sarmaş dolaş görüntülendi

Kasım ayında 53 günlük evliliklerini tek celsede sonlandıran Merve Boluğur ve Mert Aydın, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş görüntülendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:53
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Merve Boluğur 53 gün evli kalıp tek celsede boşandığı eşi Mert Aydın ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Merve Boluğur ayrıldığı eşi Mert Aydın ile sarmaş dolaş görüntülendi
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2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan günler sonra yeniden görüşmeye başlayan çiftin barıştığı iddia edildi. İkilinin önceki akşam birlikte görüntülenmesi de iddiaları güçlendirdi.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz birlikte bir mekandan çıkarken görüntülenen ve barışma iddialarına cevapsız kalan ikili, önceki akşam yine bir araya geldi. 2 Sayfa'da yer alan habere göre; çift, Arnavutköy'deki bir mekandan sarmaş dolaş çıkarken görüntülendi. Son günlerde sık sık bir araya gelen çiftin barıştıkları ileri sürüldü.

Boşandıktan sonra sessiz sedasız bir hayat yaşayan ikili, ayrıldıktan 2 hafta sonra bir araya gelmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup zaman geçirmiş ve birlikte çıkmışlardı. İkili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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