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Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi

Son dönemde yaptığı çıkışlarla ve girdiği polemiklerle adından söz ettiren, Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip iç çamaşırını gösterdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:20
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Ayna karşısına geçip eşofmanını indiren Merve Boluğur yine gündem olmayı başardı

Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi
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Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeyi başarıyor.

AYNA POZU OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından sık sık kendisini paylaşan Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi. Cesur paylaşımında iç çamaşırı da görünen ünlü oyuncu kısa sürede etkileşim aldı.

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Teist
15.01.2023 16:42
Haklı. Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. ve 34. ayetlere uygun davranmış.  
 
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