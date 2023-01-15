Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeyi başarıyor.

AYNA POZU OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından sık sık kendisini paylaşan Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi. Cesur paylaşımında iç çamaşırı da görünen ünlü oyuncu kısa sürede etkileşim aldı.