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  • Mert Aydın Merve Boluğur hakkında ne dedi? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi?

Mert Aydın Merve Boluğur hakkında ne dedi? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi?

Ekim ayında nikâh masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan kötü haber geldi. Boşanmaya karar veren Merve Boluğur ve Mert geçtiğimiz gün Beykoz adliyesinde boşanma davası görüldü. Kısa süren evliliklerinin ardından Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın kimdir?

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:07
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Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi? Mert Aydın Merve Boluğur hakkında ne dedi?

Mert Aydın Merve Boluğur hakkında ne dedi? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi?
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Merve Boluğurla birlikteliğiyle adını duyuran DJ Mert Aydın boşanma davalarının ardından ilk kez Merve Boluğur hakkında konuştu. Ekim ayında nikâh masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın evlilikleri kısa sürdü. Peki, Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne dedi? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın kimdir?

Merve Boluğur ve Mert Aydın 2 Ekim’de nikâh masasına oturmuştu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısında gerçekleşmişti. Fakat peri masalı çok kısa sürerek ikili ayrılık kararı aldı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın Beykoz adliyesinde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

DJ Mert Ayın Merve Boluğur ile boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi. Aslı Hünel’in abisi Saruhan Hünel’in açtığı bir mekanda DJ’lik yapan Mert Aydın günler sonra ilk defa konuştu.

İddialara göre Mert Aydın Merve Boluğur’a yönelik sert sözler sarf etti. Mert Aydın Merve Boluğur hakkındaki sorulara, “Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi.

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