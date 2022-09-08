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Merve Boluğur'un canlı yayındaki gafı olay oldu! Nişanlısı utancından konuşamadı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur ile evlenme teklifi aldığı sevgilisi DJ Mert Aydın, TikTok’ta açtığı yayında TikTok fenomeni ile sohbet etti. Boluğur, fenomenden gelen soruya verdiği cevapla büyük bir gafa imza atınca nişanlısı utancından konuşamadı.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:38
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:42
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Popçu Murat Dalkılıç ile 205 yılında dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, şimdilerde DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlığı yapıyor.

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Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur nişanlısı ise TikTok'ta canlı yayın açtı.

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TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

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Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

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Ünlü oyuncunun tuhaf cevabından sonra nişanlısı Mert Aydın sessizliğe büründü.

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Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran fenomen de bir süre konuşamadı.

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Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

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İşte Merve Boluğur'un gaf yaptığı o video:

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