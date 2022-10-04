Düğünde şok görüntü! Merve Boluğur TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldı

Oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününde Aslı Hünel'in geline 10 tam altın taktığını söylemesi gündem olmuştu. Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğündeki bazı anları da sosyal medyayı salladı.

Boluğur ve Aydın'ın düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat tebrik sırasında yaşadıklarıyla şoke oldu.

Merve Boluğur ve kocası fenomenin boynundaki altın zinciri beğenince zorla çıkarıp altın kesesine attılar.

TikTok fenomeni Cellat "O kıymetli" dese de Merve Boluğur'a engel olamadı. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.



