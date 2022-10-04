4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Düğünde şok görüntü! Merve Boluğur TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldı

Düğünde şok görüntü! Merve Boluğur TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldı

Oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe Aslı Hünel'in 10 tam altın takması damga vurmuştu. Boluğur'un düğününe katılan TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldığı anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.  

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:26
Takip Et

Merve Boluğur TikTok fenomeni Cellat'ın altın zincirini zorla aldı! Davetliler şaştı kaldı

Düğünde şok görüntü! Merve Boluğur TikTok fenomeni Cellat'ın boynundan zorla altın zinciri aldı
+
Aa
-

Oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününde Aslı Hünel'in geline 10 tam altın taktığını söylemesi gündem olmuştu. Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğündeki bazı anları da sosyal medyayı salladı.

Boluğur ve Aydın'ın düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat tebrik sırasında yaşadıklarıyla şoke oldu.

Merve Boluğur ve kocası fenomenin boynundaki altın zinciri beğenince zorla çıkarıp altın kesesine attılar.

TikTok fenomeni Cellat "O kıymetli" dese de Merve Boluğur'a engel olamadı. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
5
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
6
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
7
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.